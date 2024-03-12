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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل سر إلهي الحلقة الأولى.. نهاية تدمي القلوب بمقتل أحمد بدير

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي، أداء استثنائي من روجينا، بعدسة المخرج رؤوف عبد العزيز، الذي لديه قدرة رائعة في فن أدارة الممثل، وهذا ما ظهر جليا في مشهد نهاية الحلقة الأولى من المسلسل، والذين خطفت قلوب المشاهدين، بأداء عبقري من العظيم احمد بدير والذي يقدم شخصية رجل الاعمال جميل او هارون كما يدعي، وكذلك أداء عظيم من روجينا.

وعبرت الحلقة عن مدى جحود الأبناء تجاه آبائهم بسبب المال، والثورة والورث، حيث كشف رجل الأعمال هارون( أحمد بدير) لـ نصرة (روجينا) أن نجله  بدر (محمود حجازي) حاول قتله للاستيلاء على ثورته مع شقيقته شاهيناز(مي سليم)، وعندما رفض اخوهم الثالث كريم هذا الأمر، ودافع عنه قام بدر بقتل شقيقة كريم، وإشعال النار فيه تحت تأثير المخدرات، وجسد بدير بتفاصيل الشخصية بكل بملامحة ونبرة صوتيه التي يخيم عليها الحزن، مما حدث لها، وتفاعلت معه نصرة (روجينا)، وعبرت عن صدمتها الكبيرة مما تسمعه منه، في مشهد أقل ما يقال عنه أنه عظيم، تحت قيادة مخرج واعي يعي جيدا ما يفعله ويقدمه للمشاهدين.

وهنا قررت المخرج رؤوف عبد العزيز، ان يفاجئنا بدخول نجله بدر (محمود حجازي) سبب كل المشاكل التي أحلت بـ هاورن(أحمد بدير)، والذي قتل شقيقته ويحاول قتل والده، وهنا تقوم نصرة (روجينا) بالتعبير عن غضبها الشديد تجاهه بكل غضب بصفعة بالقلم على وجهه، فيقوم بضربها وغشي عليها، كما يقوم بضرب والدة( أحمد بدير)، وتصطدم بالحائط، ويسقط على الأرض وهو ينزف بكرة رأسة.

وتفوق نصرة (روجينا)، وتذهب مسرعة لإنقاذ هارون (أحمد بدير)، وتحمل رأسه على يدها وهو ينزف، وهي في حالة انهيار تام في مشهد مؤثر تبدوا فيه انفعالاتها واقعية تدمي القلوب وتؤثر في الوجدان، لتنسلخ من شخصيتها تماما وتنغمس في الحزن الشديد لما يحدث لهذا المسن.

وتنتهي الحلقة بدخول شقيق نصرة عليها وهي تحمل هارون (أحمد بدير) وقد فارق الحياة، يجعلنا المخرج في حالة ترقب وشغف عن أحداث الحلقات المقبلة، وماذا سوف يحدث لنصرة وكيف تدخل السجن؟، وما هو مصير بدر؟ وغيرها من الاسئلة التي سوف تجاوب عنها الأحداث المقبلة.


تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي 

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري  حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبرومو الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعى.

وتالقت النجمه روجينا بأداء استثنائي متميز في مشهد قتل أحمد بدير والذي انتهت به الحلقة الاولي من المسلسل بشكل يدمي القلوب ويخطف المشاعر وبيرهن على تمكن النجمة روجينا من ادواتها الفنية بملامحها المعبرة وعلامات الحزن والصدمة التى امتزجت معا في تعبيراتها برؤية اخراجية عالية الاحترافية للمخرج رؤوف عبد العزيز. 
 

أبطال مسلسل "سر إلهي"

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كل من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

سر إلهي مسلسل سر إلهي روجينا رؤوف عبد العزيز أحمد بدير محمود حجازي

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