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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نتمنى الشفاء.., أول تعليق من الأهلي على حالة لاعب فيوتشر أحمد رفعت

صدى البلد

شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر “فيس بوك”، منشورا، تعليقا عن حالة لاعب فيوتشر أحمد رفعت بعد نقله للمستشفى عقب سقوطه على أرض استاد الإسكندرية، خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر “فيس بوك”،: “خالص دعواتنا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للاعب فيوتشر أحمد رفعت”. 

وكشفت مصادر أن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري يتدخل لنقل اللاعب أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر من مستشفى زمزم إلى مستشفي القلب icc بسموحة وعربة الاسعاف المجهزة فى طريقها لنقل اللاعب للمستشفى المتخصصة بالقلب.

ويظل اللاعب أحمد رفعت تحت الملاحظة لمساء الثلاثاء.

ونُقل لاعب فيوتشر أحمد رفعت إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد الاسكندرية؛ عقب سقوطه خلال لقاء فريقه والاتحاد السكندري، على الأرض مغشيا عليه.

وفور نقل اللاعب أحمد رفعت للمستشفى؛ جرى وضعه على جهاز التنفس وإجراء صدمات للقلب، بعد حدوث هبوط في الدورة الدموية.

وتشير الأنباء الأولية لاستقرار حالة اللاعب حتى الآن بعد استجابته للإسعافات التى أجريت له إلى الآن.

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