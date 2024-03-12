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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يكشف فوائد الصيام لجسم الإنسان.. فيديو

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، فوائد الصيام لجسم الإنسان، خاصة طوال شهر رمضان الكريم.

وأكد حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أنه حتى الآن لا توجد دراسات طبية أو علمية دقيقة عن الصيام، وأن ذلك يرجع إلى أن العلم المنتشر في العالم العربي مستمد من أوروبا.

وقال الدكتور حسام موافي: للأسف الشديد؛ علمنا كله من أوروبا وأمريكا، ولا توجد دراسات عن الصيام وتأثيره على القلب والرئة والكبد والمخ، مستنكرًا أن الصيام يؤذي الإنسان، قائلاً: «لا يمكن ربنا هيفرض على الإنسان شيء يؤذيه على الإطلاق».

وتابع: كل المحرمات أُثبت أنها مؤذية، والجميع كان متعجبا من ذلك حينها، ولكن الأيام والعلم أثبتوا أن المحرمات من الخمر وغيره مؤذية بالفعل. 

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