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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

العالم رايح على فين.. لينوفو تكشف عن روبوت كلب

العالم رايح على فين..لينوفو
العالم رايح على فين..لينوفو تكشف عن روبوت كلب

دخلت شركة لينوفو مؤخرا إلى عالم الروبوتات رفيقة الدرب، الذي أصبح أكثر ازدحامًا بالأطراف الآن.

 في حين سيطر كلب الروبوت Spot من Boston Dynamics على مشهد كلابات الروبوت، دخلت لينوفو الحلبة مع "Daystar Bot GS".

يتميز رفيق كلب الروبوت هذا بتصميم مشابه لـ Spot، ولكن باختلاف جوهري: ساق إضافية. يمكن أن يعزز هذا الملحق المحتمل من ثبات ومناورة Daystar Bot GS، خاصة على التضاريس غير المستوية.

وفقًا للتقارير، تم تصميم Daystar Bot GS للتعامل مع البيئات الصعبة. فهو يتميز "بأنظمة تحكم متقدمة" تُرجم على الأرجح إلى حركات وملاحة دقيقة. تشير "خوارزميات الإدراك المتطورة" إلى أن كلب الروبوت يمكنه تفسير محيطه والتصرف وفقًا لذلك، بينما يشير "حماية IP66" إلى مستوى من مقاومة الغبار والماء ضروري للعمل في الهواء الطلق.

بصرف النظر عن هذه التفاصيل التقنية، يكشف الموقع الرسمي، وفقًا لما أوردته IT Home، عن التطبيقات المقصودة لـ Daystar Bot GS. يبدو أن لينوفو تستهدف "قطاعات التجارة والصناعة والقطاع العام"، مما يلمح إلى الاستخدامات المحتملة في مجالات مثل البناء والفحص وحتى البحث والإنقاذ.

في حين تظل التفاصيل المحددة حول وظائف Daystar Bot GS غير معلنة، فإن إطلاقه يمثل تطورًا مثيرًا للاهتمام في سوق كلابات الروبوت.

 ولا يزال يتعين معرفة ما إذا كانت الساق الإضافية تترجم إلى ميزة كبيرة على Spot والمنافسين الآخرين. ومع ذلك، فإن دخول لينوفو إلى هذا المجال المتنامي يعد بالمزيد من الابتكار واستكشاف التطبيقات المحتملة للرفقاء الآليين. 

ونأمل أن يجلب تاريخ الإصدار الرسمي المحدد في وقت لاحق من هذا العام المزيد من المعلومات حول قدرات Daystar Bot GS.

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