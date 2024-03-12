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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتخفيضات 35%.. افتتاح 15 معرض "أهلا رمضان" في القليوبية

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان

أعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية افتتاح 15 معرضا من معارض أهلا رمضان بمختلف قرى ومراكز المحافظة وذلك لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال العامة والجملة، فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المبارك وتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم حيث تتراوح نسبة التخفيضات بالأسعار بين 15 حتى 35% عن مثيلاتها بالمحال العامة والجملة.


وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تفقد منتجات تلك المعارض والتى تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين ويضم (أرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، دقيق، ألبان، خضراوات، منظفات، معلبات)، وغيرها من المنتجات الضرورية والهامة، وحرص على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق.


ووجه المحافظ التموين بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة بضخ ودعم المنافذ بكميات إضافية من السلع الأكثر طلبًا "السكر – الأرز"، لتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.


وبعث محافظ القليوبية رسالة طمأنة للمواطنين، أكد فيها على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ومستمرون فى ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالى خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

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القليوبية محافظ القليوبية اهلا رمضان القيادة السياسية رمضان المبارك

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