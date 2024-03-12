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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هربت من المخدرات وبدأت أهتم بشغلي.. تصريحات جريئة لـ أحمد الفيشاوي

صدى البلد

حل الفنان أحمد الفيشاوي،  ضيفا على  الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج " على المسرح" المذاع على قناة " الحياة ".

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وقال أحمد الفيشاوي : انا مش بندم على أي تاتو عملته ومش بمسح تاتو عشان أعمل تاتو جديد".

وتابع أحمد الفيشاوي :" التاتو من أيام الفراعنة وأنا فرعوني، والفراعنة كانوا بيرسموا على جسمهم ".

وأكمل احمد الفيشاوي :" التاتو فلكور شعبي وأي تاتو أنا عملته مقتنع بيه ومش بفكر أشيله أو أغيره".

 

وكشف الفيشاوي سبب عدم مشاركته في فيلم ولاد رزق 3 الذي يتم تصويره حاليا؟، قائلا:" مكنش فيه توافق في الوقت بما يسمح لي المشاركة في ولاد رزق 3 "، مضيفا:" الوقت مكنش سامح لمشاركتي في فيلم ولاد رزق 3 ".

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