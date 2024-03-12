هربت من المخدرات وبدأت أهتم بشغلي.. تصريحات جريئة لـ أحمد الفيشاوي

حل الفنان أحمد الفيشاوي، ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج " على المسرح" المذاع على قناة " الحياة ".

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وقال أحمد الفيشاوي : انا مش بندم على أي تاتو عملته ومش بمسح تاتو عشان أعمل تاتو جديد".

وتابع أحمد الفيشاوي :" التاتو من أيام الفراعنة وأنا فرعوني، والفراعنة كانوا بيرسموا على جسمهم ".

وأكمل احمد الفيشاوي :" التاتو فلكور شعبي وأي تاتو أنا عملته مقتنع بيه ومش بفكر أشيله أو أغيره".

وكشف الفيشاوي سبب عدم مشاركته في فيلم ولاد رزق 3 الذي يتم تصويره حاليا؟، قائلا:" مكنش فيه توافق في الوقت بما يسمح لي المشاركة في ولاد رزق 3 "، مضيفا:" الوقت مكنش سامح لمشاركتي في فيلم ولاد رزق 3 ".