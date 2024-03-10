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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طقس أول يوم رمضان .. الأرصاد تعلن تفاصيل درجات الحرارة

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية عن طقس اول ايام رمضان 

و قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،  إنه غدا، الاثنين، ومع بداية شهر رمضان، تبدأ قيم درجات الحرارة في الارتفاع بسبب مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، والتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية.

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وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي" ، أن درجة الحرارة غدا سترتفع بمعدل درجتين على القاهرة الكبرى، لتصل درجة الحرارة العظمى إلى 25 درجة مئوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه سيكون هناك فرق فى درجات الحرارة بين النهار والليل، حيث سيكون الطقس دافئا فى فترة النهار وباردا فى الليل والصباح الباكر.

ولفتت إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون يومى الاثنين والثلاثاء، لتصل درجة الحرارة إلى 28 درجة مئوية ثم تعود يوم الخميس للانخفاض.

وحذرت الدكتورة منار غانم من ارتفاع درجات الحرارة في الصعيد، لتصل درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية مع نسب رطوبة منخفضة.

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