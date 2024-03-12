فيوتشر يكشف تفاصيل الحالة الصحية لأحمد رفعت بعد سقوطه داخل الملعب

يتابع نادي مودرن فيوتشر طوال الساعات الماضية بقلق الحالة الصحية لنجم الفريق أحمد رفعت بعد سقوطه بشكل مفاجىء في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري العام.

وعانى اللاعب من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى أكثر من ساعة رغم كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفى زمزم القريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبياً وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا تزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبياً ما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولايزال اللاعب يتلقي العلاج وعمل الفحوصات اللازمة.



وتتابع إدارة النادي برئاسة الدكتور وليد دعبس الموقف لحظة بلحظة من المستشفى وسوف يتم موافاة الجميع أولاً بأول، داعين جموع وسائل الإعلام لاحترام الحياة الشخصية للاعب والموقف الطبي، وسائلين جماهير الكرة المصرية بالدعاء لأحمد رفعت بأن يكون سالماً معافاً في أسرع وقت.