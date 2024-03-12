هل تناول وجبة ثقيلة قبل النوم يصيبك بالكوابيس| تفاصيل

قال الدكتور مصعب إبراهيم أخصائي الجهاز الهضمي إنه لا توجد أدلة علمية قاطعة تربط بين تناول وجبة ثقيلة قبل النوم وحدوث الكوابيس.

وأوضح أخصائي الجهاز الهضمي فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن هناك بعض العوامل التي قد تؤثر على جودة النوم وتزيد من احتمالية حدوث الكوابيس، بغض النظر عن وجبة الطعام التي تتناولها قبل النوم. ومن بين هذه العوامل الآتي :

هل تناول وجبة ثقيلة قبل النوم يصيبك بالكوابيس؟

التوتر والقلق: التوتر النفسي والقلق قبل النوم يمكن أن يؤدي إلى زيادة احتمالية حدوث الكوابيس.

الأطعمة المحفزة: بعض الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على مواد محفزة مثل الكافيين (مثل الشوكولاتة والقهوة والشاي) قد تؤثر على النوم وتزيد من احتمالية الكوابيس.

اضطرابات النوم: بعض اضطرابات النوم، مثل الأرق والأحلام الكابوسية المتكررة، قد تكون لها تأثير على حدوث الكوابيس.

نصائح للمساعدة في تعزيز نوم صحي وتقليل احتمالية حدوث الكوابيس

للمساعدة في تعزيز نوم صحي وتقليل احتمالية حدوث الكوابيس، يمكنك اتباع بعض الإرشادات العامة:

تجنب تناول الوجبات الثقيلة قبل النوم وانتظر فترة مناسبة بين تناول الطعام والنوم.

الحفاظ على بيئة نوم هادئة ومريحة ومعتمة.

ممارسة تقنيات الاسترخاء قبل النوم، مثل التنفس العميق واليوغا أو التأمل.

تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين قبل النوم.

الحفاظ على نمط نوم منتظم ومناسب للحصول على ما يكفي من الراحة.

إذا كنت تعاني من مشاكل مستمرة في النوم أو الكوابيس المتكررة وتؤثر سلبًا على حياتك اليومية، قد يكون من الأفضل استشارة أخصائي النوم أو الطبيب لتقييم حالتك وتوجيهك بشكل صحيح.