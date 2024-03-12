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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القليوبية توزع 72 طن سكر على القرى الأكثر احتياجا

جانب من السكر
جانب من السكر

إستلمت محافظة القليوبية 72 طن سكر عبر 6 سيارات قادمة من جهاز مشروع الخدمة الوطنية الشركة العامة الوطنية للتبريدات والتوريدات وذلك لتوزيعها على القرى الاكثر احتياجا وذلك بمدن بنها وطوخ وكفر شكر وذلك في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.


وأوضح  عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ان هذه الكمية سيتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا بمدن بنها وهي مرصفا والرملة وفي مدينة طوخ بقري كفر منصور وإمياي وفي مدينة كفر شكر  بقري أسنيت وكفر منصور وعزبة الجندي وذلك لتغطية تلك القري مؤكدا أنه استكمال توزيع كميات أخري سيتم توريدها بباقي قرى المحافظة.


وبعث محافظ القليوبية رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ومستمرون فى ضخ  المزيد من  الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان. 


ومن جانبه ثمن محافظ القليوبية الدور الحيوي والرائد لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، لدعمهم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، مؤكداً على استمرار التنسيق الكامل مع الجهاز لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية كافة أرجاء المحافظة لإتاحة جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.

القليوبية الأولى بالرعاية الدعم للأسر الأولى بالرعاية الحماية الاجتماعية السلع الأساسية والاستراتيجية

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