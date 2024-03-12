شركات الصرافة الإماراتية ترصد ارتفاعا في تحويلات المصريين

رصدت شركات الصرافة الإماراتية زيادة في التحويلات مما يعني بداية ارتفاع تحويلات المصريين ، ويأتي هذا بعد عدة إجراءات هامة اتخذتها الحكومة مؤخرا أبرزها تحرير سعر الصرف .

وكان وزير المالية محمد معيط وزير المالية، أكد أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر تتحسن.. و«الفترة اللى جاية أفضل»، ونتطلع إلى أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات شاملة ومتكاملة ومتسقة، يسهم بشكل فعَّال فى سرعة عودة النشاط الاقتصادي، مع دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير، ومستمرون فى المبادرات الداعمة والمحفزة للأنشطة الاقتصادية رغم الضغوط الشديدة على الخزانة العامة؛ تأثرًا بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، وزيادة أسعار السلع والخدمات.