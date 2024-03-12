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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اللص طفل.. إحباط محاولة سرقة الحكم إبراهيم نور الدين في القليوبية

الحكم الدولي إبراهيم
الحكم الدولي إبراهيم نور الدين

شهدت إحدى مناطق شبرا الخيمة بالقليوبية واقعة محاولة سرقة هاتف محمول من الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، أثناء تواجده بالمنطقة.
وقال مصدر أمني أن الحكم الدولي إبراهيم نور الدين نجح في الإمساك بالطفل وتم تسليمه لقسم شرطة قليوب، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتفاصيلها.
وأشار المصدر إلى أنه تم عرض الطفل على جهات التحقيق بقليوب، وبادر إبراهيم نور الدين بالتنازل عن المحضر المخصص للواقعة أمام جهات التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، أثناء تواجده بدائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، فوجئ بطفل يحاول اختطاف هاتفه المحمول منه أثناء إمساكه في يده وحاول الهرب، على الفور أسرع الحكم باللحاق به وتم ضبطه وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. 

القليوبية الحكم الدولي إبراهيم نور الدين قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية منطقة قليوب

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