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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صيد العقارب.. تعرف على ميعاد عرض الحلقة 2 على Cbc

صدى البلد

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في الماراثون  الرمضاني 2024 بمسلسل “صيد العقارب”.

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادة الثانية 1:45 ظهرًا.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 1

عرضت الحلقة الأولى من مسلسل “صيد العقارب” للفنانة غادة عبد الرازق.

وبدأت أحداث الحلقة بصيد غادة عبد الرازق"عايدة" لعقرب نادر النوع تبحث عنه مند 3 سنوات.

واحتفلت غادة عبد الرازق “عايدة” مع زوجها محمد علاء “ياسين” بصيدها للعقرب، كما كشفت أحداث الحلقة عن معاناتهما من عدم الأعجاب. 

وشهدت أحداث الحلقة عن تعرض مى القاضى للضرب من قبل زوجها. 

وانتهت احداث الحلقة بسفر محمد علاء “ياسين” وذهاب غادة عبد الرزاق “عايدة” للمعمل الخاص بها وتعرضها للدغ من قبل العقرب.

غادة عبد الرازق تكشف تفاصيل مسلسل صيد العقارب 

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية  برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

 

وتابعت غادة عبد الرازق خلال مداخلة  عبر  برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON قائلة: دوري  في مسلسل صيد العقارب ينتمي لدراما اجتماعية لم أقدمها من فترة كبيرة وفكرت فى الرجوع لمثل هذه النوعية من الدراما.

وتابعت قائلة: “أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وهو عمل يحمل في طياته ريحة مختلفة شبه شغلي القديم زى عائلة الحاج متولي”.

وعن مشهد إمساكها العقرب في " البرومو" قالت: ماسكاه فعلا وكان معايا مدرب عقارب علمني إزاي أمسكه وأكهربه وأنزل السم وبالفعل الشغلانة مخدتش مني عشر دقائق وعملت كل المشاهد لوحدي".

أبطال مسلسل  صيد العقارب

ويشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من الفنانة احمد ماهر، غادة عبد الرازق ، محمد علاء، سامية عاطف، رياض الخولي، سيمون، وآخرون، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن .

 

 

الفنانة غادة عبدالرازق الفنانة غادة عبد الرازق غادة عبدالرازق مسلسل صيد العقارب محمد علاء

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