مسار إجبارى الحلقة 2 .. مواعيد العرض على 4 قنوات

يشارك الفنان الشاب أحمد داش والفنان عصام عمر فى المارثون الرمضاني بمسلسل “مسار إجبارى" الذى يعرض على شاشة ON وcbc والقناة الأولى ومنصة watch it.

ويعرض المسلسل على قناة ON الساعة 10:30 مساء والإعادة الساعة 6:45 صباحا ،كما يعرض على القناة الأولى المصرية الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 5:10 صباحا ، بالإضافة إلى عرضه على على قناة CBC الساعة 6:05 مساء والإعادة الساعة 9:45 صباحا ، ويعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء ، ويعرض المسلسل أيضا على منصة watch it.

مسار إجبارى الحلقة 1

عرضت الحلقة الأولى من مسار إجباري بطولة الفنان أحمد داش، وبدأت الحلقة بـ حسين ( أحمد داش ) الشاب الذي يسعى على أكل عيشه حيث يمتلك عربية للأكل ويعيش مع والدته (بسمة).

ويقابل أحمد داش خلال الأحداث علي (عصام عمر) وذلك في المستشفى الذي يذهب إليها الأثنين بسبب تعب عمر والدهم ( محمود البزاوي )

وتنتهي الحلقة بـ اعتراف عمر والدهم ( محمود البزاوي ) بـ أن حسين ( أحمد داش ) شقيق علي ( عصام عمر) لكن كل واحد منهم من أم مختلفة، ويظل الأثنان في صدمة بسبب المفاجأة.

أبطال مسلسل مسار إجبارى

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث اعمال أحمد داش كان مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.