عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على طريقة حسين الشحات.. لجنة المسابقات تنتظر عقوبات الانضباط ضد شيكابالا ودونجا

صدى البلد

علق الإعلامي محمد شبانة علي انتظار جماهير النادي الاهلي قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة بشأن العقوبات الخاصة بما حدث في مباراة نهائي كأس مصر بين جماهير الاهلي ولاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا 

وقال شبانة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" جماهير الاهلي تنتظر عقوبة شيكابالا ودونجا بسبب ماحدث في مباراه القمة بين الاهلي والزمالك

وتابع شبانه : اعتقد شيكابالا هياخد ماتشين ايقاف في مسابقة الكأس فقط زي ما حدث مع حسين الشحات في مباراة بيراميدز وفي انتظار القرار من لجنة المسابقات بعد ان ترفع لجنة الانضباط قرارها.


من جانبه كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل واقعة إشارة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك بالساعات والأموال لجماهير الأهلي بعد انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «جمهور الأهلي هتف هتافًا ليس له علاقة بشيكابالا لكن له علاقة بنادي الزمالك وهو هتاف ليس فيه ألفاظ خارجة ولكنه هتاف استفزازي ضد الزمالك».

وأضاف هاني حتحوت أن رد فعل شيكابالا كان بالإشارة إلى الساعة والأموال، متابعًا: «هناك هتاف وحيد ضد لاعب وهو كان عبد الله السعيد أثناء المباراة».

وتابع قائلًا: «تم إرسال تقرير مراقب المباراة اليوم إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم»، مشيرا إلى أن تقرير المباراة كُتب فيه أن جمهور الأهلي بدأ بالهتاف ضد الزمالك بجملة كذا ما جعل شيكابالا يرد بالأموال وساعته وكذلك نبيل عماد دونجا ردّ بالأموال».

ولفت حتحوت إلى أن العقوبات ستُطبق بغرامات على الجميع أما العقوبات الخاصة بالإيقافات سواء كان شيكابالا أو دونجا ستُطبق على مباريات كأس مصر فقط.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

مفاجأة سارة تنتظر الأهلي حال التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على سيمبا

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

تصرف مثير من إمام عاشور مع جماهير الزمالك

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

ترشيحاتنا

هل اللهم لك صمت أفضل صيغة من دعاء الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء توضح

650 محاميا من تشيلي يقدمون شكوى أمام "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وحكومته

قبل موسمها|هل فسد محصول المانجو على الأشجار؟.. الفلاحين تكشف الحقيقة

أحمد عمر هاشم يوضح أفضل دعاء مستجاب ردده النبي |فيديو

رسوم استخراج جواز سفر 2024 .. الأوراق وطرق الحصول عليه

دعاء الصائم عند الإفطار .. ردد أفضل الأدعية المستجابة تفتح لك أبواب الخيرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

بعد نقله المستشفى| معلومات عن إصابة عمرو الليثي

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال غزة| فيديو وصور

نشرة المرأة والصحة.. معلومات عن إصابة أحمد رفعت بعد نقله للعناية المركزة.. فوائد تناول الفول بالطماطم على مائدة سحور رمضان

فيديو

بسبب عمرو يوسف.. منى عبدالوهاب تحرج أحمد الفيشاوي بعد انسحابه من "ولاد رزق"

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال غزة| فيديو وصور

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

يسرا تروى تفاصيل صفعة شادية لها وفنان وحيد كانت قلقانة منه ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ