على طريقة حسين الشحات.. لجنة المسابقات تنتظر عقوبات الانضباط ضد شيكابالا ودونجا

علق الإعلامي محمد شبانة علي انتظار جماهير النادي الاهلي قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة بشأن العقوبات الخاصة بما حدث في مباراة نهائي كأس مصر بين جماهير الاهلي ولاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا

وقال شبانة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" جماهير الاهلي تنتظر عقوبة شيكابالا ودونجا بسبب ماحدث في مباراه القمة بين الاهلي والزمالك

وتابع شبانه : اعتقد شيكابالا هياخد ماتشين ايقاف في مسابقة الكأس فقط زي ما حدث مع حسين الشحات في مباراة بيراميدز وفي انتظار القرار من لجنة المسابقات بعد ان ترفع لجنة الانضباط قرارها.



من جانبه كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل واقعة إشارة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك بالساعات والأموال لجماهير الأهلي بعد انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «جمهور الأهلي هتف هتافًا ليس له علاقة بشيكابالا لكن له علاقة بنادي الزمالك وهو هتاف ليس فيه ألفاظ خارجة ولكنه هتاف استفزازي ضد الزمالك».

وأضاف هاني حتحوت أن رد فعل شيكابالا كان بالإشارة إلى الساعة والأموال، متابعًا: «هناك هتاف وحيد ضد لاعب وهو كان عبد الله السعيد أثناء المباراة».

وتابع قائلًا: «تم إرسال تقرير مراقب المباراة اليوم إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم»، مشيرا إلى أن تقرير المباراة كُتب فيه أن جمهور الأهلي بدأ بالهتاف ضد الزمالك بجملة كذا ما جعل شيكابالا يرد بالأموال وساعته وكذلك نبيل عماد دونجا ردّ بالأموال».

ولفت حتحوت إلى أن العقوبات ستُطبق بغرامات على الجميع أما العقوبات الخاصة بالإيقافات سواء كان شيكابالا أو دونجا ستُطبق على مباريات كأس مصر فقط.