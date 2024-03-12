عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ثاني يوم رمضان.. تعرف على سعر طن الحديد والأسمنت

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم أسعار الحديد والأسمنت لقرائه أولاً بأول، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد عن الأسعار في الأسواق.

سعر طن الحديد و الأسمنت اليوم

أسعار الحديد والاسمنت اليوم ،يبحث عنها عدد كبير من المواطنين الراغبين في البناء، وذلك في ظل ما تشهده الأسواق من تغيرات لأسعار بعض السلع منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الاستثماري.

سعر طن الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم

كما يبحث آلاف المواطنين الراغبين في البناء أو تجديد بيوتهم وشققهم يوميا عن أسعار الحديد اليوم، للوصول إلى أفضل أسعار الحديد لتفادي جشع التجار.

حديد السويس للصلب 53,000 جنيه
سعر حديد المدينة 52,000 جنيه

سعر حديد بشاي 54,000 جنيه
سعر حديد العتال 53,000 جنيه
سعر حديد المعادي 52,000 جنيه
سعر حديد الكومي 52,000 جنيه
سعر حديد المراكبي 54,000 جنيه
حديد عطيه 52,500 جنيه
سعر حديد العشري 51,000 جنيه
سعر حديد الجيوشي 52,000 جنيه

سعر حديد عز 55,000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 52,000 جنيه
سعر حديد بيانكو 51,000 جنيه
سعر حديد المصريين 53,000 جنيه
سعر حديد سرحان 52,000 جنيه
سعر حديد الجارحي 53,000 جنيه
 
 

الحديد والأسمنت

أسعار الحديد الأسمنت

اسمنت أسوان 2,250 جنيه
اسمنت الصعيد 2,250 جنيه
سعر أسمنت المصريين 2,200 جنيه
اسمنت قنا (المسلة) 2,400 جنيه
سعر اسمنت الفهد 1,920 جنيه
اسمنت المصري 2,060 جنيه
سعر أسمنت النهضة 2,400 جنيه
سعر أسمنت المهندس 2,250 جنيه
اسمنت السد العالي 2,200 جنيه
اسمنت العسكري بني سويف 1,910 جنيه
سعر اسمنت المسلح 1,950 جنيه
أسمنت النصر 1,910 جنيه
سعر اسمنت المنيا 2,060 جنيه
اسمنت سيناء 42.5 1,920 جنيه
سعر اسمنت اسيوط 2,250 جنيه
اسمنت وادي النيل 1,900 جنيه
سعر اسمنت المعلم 1,980 جنيه
أسمنت جنوب الوادي 1,910 جنيه
سعر اسمنت السهم 1,900 جنيه
سعر أسمنت السويس 1,990 جنيه
سعر اسمنت السويدي 2,070 جنيه
سعر أسمنت حلوان 1,980 جنيه
سعر أسمنت العسكري 1,960 جنيه

سعر اسمنت المخصوص 1,940 جنيه
أسمنت الإسكندرية (الماكس) 2,260 جنيه
سعر اسمنت العامرية عادة 2,360 جنيه
اسمنت البرج 2,350 جنيه
اسمنت تايتان 2,060 جنيه
سعر أسمنت الممتاز 2,160 جنيه
أسمنت التعمير 2,150 جنيه
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

مفاجأة سارة تنتظر الأهلي حال التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على سيمبا

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

تصرف مثير من إمام عاشور مع جماهير الزمالك

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في ثاني يوم رمضان| عيار 21 مفاجأة

مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان

تخفيضات تصل لـ 30%.. أسعار مستلزمات رمضان في المعارض

موعد صلاتي المغرب والفجر في أول يوم رمضان 2024

أسعار الذهب في أول يوم رمضان

لو هتبني.. اعرف أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تخطى 3 آلاف جنيه.. سعر الذهب اليوم في مصر|عيار 21 مفاجأة

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر

ترشيحاتنا

هل اللهم لك صمت أفضل صيغة من دعاء الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء توضح

650 محاميا من تشيلي يقدمون شكوى أمام "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وحكومته

قبل موسمها|هل فسد محصول المانجو على الأشجار؟.. الفلاحين تكشف الحقيقة

أحمد عمر هاشم يوضح أفضل دعاء مستجاب ردده النبي |فيديو

رسوم استخراج جواز سفر 2024 .. الأوراق وطرق الحصول عليه

دعاء الصائم عند الإفطار .. ردد أفضل الأدعية المستجابة تفتح لك أبواب الخيرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

بعد نقله المستشفى| معلومات عن إصابة عمرو الليثي

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال غزة| فيديو وصور

نشرة المرأة والصحة.. معلومات عن إصابة أحمد رفعت بعد نقله للعناية المركزة.. فوائد تناول الفول بالطماطم على مائدة سحور رمضان

فيديو

بسبب عمرو يوسف.. منى عبدالوهاب تحرج أحمد الفيشاوي بعد انسحابه من "ولاد رزق"

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال غزة| فيديو وصور

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

يسرا تروى تفاصيل صفعة شادية لها وفنان وحيد كانت قلقانة منه ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ