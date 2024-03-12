عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسار إجبارى 2|أحمد داش وعصام عمر يتفقان على إخفاء سر زواج والدهما

صدى البلد

عُرضت اليوم الحلقة الثانية من مسلسل "مسار إجباري"، وظهر حسين (أحمد داش) وهو يتفق مع علي (عصام عمر) على مواعيد زيارة مختلفة لوالدهما (محمود البزاوي) حتى لا تكتشف والدتهما زواجه من امرأة أخرى.


ويشعر حسين (أحمد داش) بالحيرة والضيق بسبب زواج والده (محمود البزاوي) من امرأة أخرى، ويكتشف حسين (أحمد داش) خيانة صديقه له ويضربه، وتنتهي أحداث الحلقة بمعرفة حسين (أحمد داش) وعلي ( عصام عمر ) بتورط والدهما (محمود البزاوي) في قضية، وأنه تدخل في تقرير الطب الشرعي.

أبطال مسلسل مسار إجبارى

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn  والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث اعمال أحمد داش كان مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أبطال مسلسل مسار إجباري مسلسل مسار اجباري مسار إجباري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

زكاة الفطر 2024 قيمتها ووقتها ولمن تعطى..اثنان لا تجب عليهما

الكشف عن عقوبة شيكابالا بعد إشارته لجماهير الأهلي

تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

قناة السويس: 5000 دولار رسومًا إضافية على السفن الرافضة لخدمات الرباط.. مستند

السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني.. ويؤكد على الحقوق المشروعة في الدولة المستقلة

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

ترشيحاتنا

وقع من طوله في الملعب.. جمال شعبان يكشف تفاصيل مرض أحمد رفعت

مسلسل المداح الحلقة 3.. حمادة هلال يدخل سراديب الموت

البابا تواضروس يتابع لحظة بلحظة تفاصيل حادث وفاة ثلاثة رهبان بجنوب أفريقيا|صور

بهجة تشرح القلب.. أجواء صلاتي العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص

مدير الـ CIA: هناك أمل للوصول إلى اتفاق بغزة ولكنها عملية صعبة

تامر حبيب: خضت الكثير من التجارب.. والحياة مسرح كبير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة| حكم استخدام المضمضة والبخاخة للصائم.. الأفتاء تجيب

انطلاق آودي RS5 كوبيه وRS Q3 Sportsback في السوق المصري .. صور

جوري بكر تبهر متابعيها بإطلالة شتوية|شاهد

مشروب رمضاني يعالج الجسم كله حتى البشرة

فيديو

من 13 إلى 17 مارس .. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب

هربت من المخدرات وبدأت أهتم بشغلي.. تصريحات جريئة لـ أحمد الفيشاوي

بسبب عمرو يوسف.. منى عبدالوهاب تحرج أحمد الفيشاوي بعد انسحابه من "ولاد رزق"

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية جوا فوق شمال غزة| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ