مسار إجبارى 2|أحمد داش وعصام عمر يتفقان على إخفاء سر زواج والدهما

عُرضت اليوم الحلقة الثانية من مسلسل "مسار إجباري"، وظهر حسين (أحمد داش) وهو يتفق مع علي (عصام عمر) على مواعيد زيارة مختلفة لوالدهما (محمود البزاوي) حتى لا تكتشف والدتهما زواجه من امرأة أخرى.



ويشعر حسين (أحمد داش) بالحيرة والضيق بسبب زواج والده (محمود البزاوي) من امرأة أخرى، ويكتشف حسين (أحمد داش) خيانة صديقه له ويضربه، وتنتهي أحداث الحلقة بمعرفة حسين (أحمد داش) وعلي ( عصام عمر ) بتورط والدهما (محمود البزاوي) في قضية، وأنه تدخل في تقرير الطب الشرعي.

أبطال مسلسل مسار إجبارى

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث اعمال أحمد داش كان مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.