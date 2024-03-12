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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زيلينسكي.. أردوغان يدعو الرئيس الروسي لزيارة تركيا

بوتين وأردوغان
بوتين وأردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يأمل أن يقوم نظيره الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى تركيا بعد الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في تركيا في 31 مارس المقبل.

أضاف أردوغان خلال مأدبة إفطار رمضان مخاطبا السفراء الأجانب: "نواصل حوارنا مع جيراننا على البحر الأسود"، لافتا إلى أنه في يوم الجمعة الماضي، استقبلنا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في إسطنبول، وبعد الانتخابات في تركيا سنستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

أشار الرئيس التركي إلى أن خطط السلام لتسوية الصراع الأوكراني التي لا تأخذ في الاعتبار موقف روسيا "لن تنجح".

وقال: "لقد بذلنا جهودا كبيرة لإيجاد سبل للسلام في الصراع الروسي الأوكراني، وبينما ندعم مبدأ سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، نقول أيضا إن أي خطط سلام لا تشمل روسيا ستكون غير فعالة".

وقال أردوغان إن تركيا "تعمل على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود وضمان التنفيذ الآمن لتجارة الحبوب".

وأضاف: "سنواصل جهودنا لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، ونعتقد أيضا أنه ينبغي تجنب أي خطوات من شأنها تصعيد الصراعات في المنطقة ونقلها إلى حلف شمال الأطلسي".

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