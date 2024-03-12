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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رمضان في مصر حاجة تانية.. أجواء مبهرة للسحور بالسيدة زينب

رمضان
رمضان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأجواء العائلية التي نراها في الأماكن الشعبية خلال رمضان الكريم أهم ما يميز هذا الشهر المعظم، خاصة إقبال المواطنين على المطاعم الشعبية لتناول وجبة السحور.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن العديد من المصريين ينتظرون شهر رمضان للذهاب إلى منطقة الحسين أو السيدة زينب لتناول وجبة السحور، مردفًا: «الناس دي بتستنى رمضان من السنة للسنة علشان تنزل تسحر في هذه المناطق».

ورصدت كاميرا برنامج على مسئوليتي أجواء السحور المبهرة في السيدة زينب.


وعبر المواطنون عن سعاداتهم وفرحتهم بقدوم شهر رمضان، مؤكدين أن السحور في منطقة السيدة زينب يمثل عادة سنوية لهم ومكان لتجمع الأهل والأصدقاء.


وقالوا إن شهر رمضان في مصر عادة ما يشهد تواجد المواطنين في الشارع حتى الفجر، مشيرين إلى أن الأماكن الشعبية المقصد والوجهة الرئيسية خلال الشهر المبارك.

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