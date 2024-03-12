مسلسل بابا جه الحلقة 2.. أكرم حسنى أب للإيجار

عرضت اليوم الحلقة الثانية من مسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسنى والفنانة نسرين أمين.

وشهدت أحداث الحلقة مشادة كلامية بين أكرم حسنى ونسرين أمين بسبب موقف ابنتهما فى حفل المدرسة.

كما شهدت ذهاب أكرم حسنى لزياد لقضاء يوم معه ، ثم عرضت عليه والدته أنها تريد أن يأتى لزياد كل أسبوع بمقابل مادى ووافق على العرض .

وانتهت أحداث الحلقة باقناع صديق أكرم حسنى أن يصبح أب للإيجار للحصول على الاموال.

كان أكرم حسني قد أطلق مؤخرًا الأغنية التشويقية للمسلسل بعنوان "بابا جه"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية غناء أكرم حسني مع أحمد وحيد (كينج) ولافينيا نادر ومن كلمات أكرم حسني ولحن كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد (كينج) هندسة صوت: م. امير محروس ومن إنتاج شركة Ideology

فكرة المسلسل مأخوذة من كتاب كوري dad for rent وتدور أحداثه في 15 حلقة.

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.