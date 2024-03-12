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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 2|سمية الخشاب تحاول إنقاذ والدها من الموت

مسلسل ب 100 راجل
مسلسل ب 100 راجل

شهد مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 2 أحداثاً مثيرة حيث يتم نقل المعلم حنفي والد غالية وعادل زوجها “أحمد عزمي” إلى المستشفى بعد محاولة قتلهمـ ـا ويخبر الطبيب غالية “سمية الخشاب” بإصابة والدها وأنه يحتاج لعملية في النخاع وتكلفتها باهظة وأن زوجها مات لتسترجع ذكرياتها معه، ويطارد عبد الله “محمود عبد المغني” الأشخاص الذين أطلقوا النار على المعلم حنفي وعادل ويستطيع الإمساك بهم ويتشاجر معهم ويضربه أحدهم على رأسه ويهربوا.

ويظهر أن من حاول قتـ ــل المعلم حنفي وعادل هو عباس “محمد عبد العظيم” لكي يكون رئيس موقف السيارات ويقول عباس لأبنائه إنهم لا يجب أن يظهروا في موقف السيارات إلا عندما يتأكدوا أن المعلم حنفي وعادل ماتوا ويأخذ عزاءهما.

يسأل بدر غالية لماذا لم تعترف أن من حاول قتـ ـل والدها وقتـ ـل زوجها هو المعلم عباس وقبل أن تجيب يظهر عباس وهو يقوم بتعزية غالية ويسألها عن صحة والدها ولكنها لا تجيبه.

يعطي عابد المال لـ عبد الله ويخبره أن صاحب سيارة الأجرة التي يعمل عليها لا يريد سائقين ويقوم بتهديده لكي لا يذهب للموقف، تذهب غالية إلى موقف السيارات لمقابلة المعلم عباس ويراها كل العاملين بالموقف ويطلب أحد الأشخاص المعلم بدر لإيقافها. 

100 راجل أحمد عزمي سمية الخشاب محمد عبد العظيم محمود عبد المغني مسلسل بـ 100 راجل

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