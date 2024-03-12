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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الجونة

خالد الغندور
خالد الغندور

تلقى فريق الزمالك خسارة قاسية أمام مضيفه الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك "الزمالك يتلقي خسارة من فريق الجونة 2/3 بالأسبوع الخامس عشر لبطولة الدوري"

اهداف المبارة

سجل رضا صلاح الهدف الأول للجونة في شباك الزمالك في الدقيقة 29، وسجل أحمد فتوح هدف التعادل لنادي الزمالك في الدقيقة 51، قبل أن يعزز سامسون أكينيولا النتيجة لصالح الأبيض بالهدف الثاني في الدقيقة 57، قبل أن يتعادل إيمانويل لاكي لصالح الجونة في الدقيقة 74 وبعدها سجل فرانك إيتوجا الهدف الثالث والتقدم لصالح الجونة بالدقيقة 81.

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