فوق الألف.. محمد سامي يصدم متابعية بعدد الحيوانات التي يملكها

كشف المخرج محمد سامي، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا الى انه نشأ في أسرة غنية وميتيسرة ماديا.

أضاف محمد سامي، في حوار مع الإعلامية أميرة بدر، مقدمة برنامج أسرار، عبر فضائية «النهار»،: ليس لدي شهوة جمع المال، ونشأت في أسرة غنية، متابعا: أن أكبر شهوة عندي هي شراء الحيوانات، مبقدرش أقاوم شراء الحيوانات، عندي حيوانات كتير، فوق الألف حيوان، وكمان مبقدرش أقاوم الحلويات ومشاهدة الأفلام.

وفي السياق نفسه أشار المخرج محمد سامي، إلى أن المخرج هو المايسترو في العمل الفني، ولكن الأمر يختلف بحسب هوية كل من نجم العمل الفني والمخرج.

واكمل المخرج محمد سامي، انه ماعنديش شهوة جمع المال، أهلي أمنوا مستقبلي من بدري، ومعنديش أي مشاكل مادية، وإن كنت بحب الفلوس زي كل الناس.