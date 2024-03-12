محمد سامي يهنئ بسمة بوسيل على نجاح تتر مسلسل نعمة الأفوكاتو

نشر المخرج والمؤلف محمد سامي عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له بمصاحبة زوجته الفنانة "مي عمر" تجمعهما مع المطربة المغربية بسمة بوسيل والملحنين هيثم نبيل وخالد نبيل.

وكتب سامي معلقا على الصورة: مبروك يا بسومة على تتر الفاينال المسلسل نعمة الأفوكاتو وعلى الرباعيات الجميلة اللي أنتي مغنياها جوة المسلسل، إحساسك رائع و صوتك كله صدق، ربنا يوفقك وينجحك كمان وكمان يا أجمل بسمة، تستاهلي كل حاجة حلوة، وبجد شكرا أصحابي العباقرة هيثم نبيل وخالد نبيل على الموسيقي التصويرية العظيمة، وعلى التتر والأغاني.. أحسنتم يا أبطال".

وتدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة الفنانة “مي عمر” في إطار درامي، حيث تعمل المحامية الطموحة “نعمة” والتي تقوم بدورها “مي عمر” على مساندة زوجها الفاشل الذي لا يتحمل مسؤولياته، لكي ينجح في حياته، والذي يجسده الفنان أحمد زاهر، لكن تتبدل حياتها 180% بعد اكتشافها خيانته لها، وتحاول الانتقام منه.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر، وتأليف: محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج: محمد سامى، وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.