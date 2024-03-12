محمد سامي: تامر حسني في كفة والوسط الفني في كفة

افتقدت تامر حسني وقت خلافنا مع بعض

علق المخرج محمد سامي على وجود خلاف سابق مع الفنان تامر حسني قائلًا: "مرة حصل بيني وبين تامر خلاف كبير والناس متعرفش الموضوع ده، وكنت بعدها مفتقده جدًا، لحد ما شفته صدفة وضحكنا لبعض، وقلتله مفتقدك جدًا في المكالمة الساعتين اللي نصها ضحك، لأنه أخف دم في العالم".



وقال سامي خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: “أنا أكتر واحد اشتغل مع تامر حسني في الوطن العربي، عملت معاه اعلانات وكليبات ومسلسل، ازاي مفيش بيننا كيميا، وبعدين تامر دلوقتي مخرج زميل، وكله إلا تامر حسني، أنا عندي الوسط الفني في كفة وتامر في كفة”.

واستطرد قائلًا: "انا كلمت تامر حسني لما اختلفت في وجهات النظر أنا وأنغام في مسلسل نسل الأغراب، وعملي أغاني قيمتها ملايين من غير ولا مليم، ونزل بات في الاستوديو كأنه مسلسل بطولته".

برنامج “أسرار” تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً في تمام الساعة التاسعة مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر

