محمد سامي: مبجبش شيوخ لبيتي ووالدتي اللى بترقيني

قال المخرج محمد سامي إنه غير قلق من الحسد قائلا: "أنا مبخفش من الحسد".

ونفي سامي خلال لقائه ببرنامج "اسرار"، المذاع على فضائية “النهار”، تقديم الإعلامية أميرة بدر، لجوءه لشيوخ لرقيه منزله ، بينما يلجأ الى والدته لتقرأ له القرأن، قائلا:" مع احترامي الكامل للشيوخ اجيب شيوخ ليه في بيتي.. ولكن والدتي هي التى ترقيني".

وأضاف المخرج محمد سامي أنه محب لسماع صوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي ، لافتا الى عدم وجود دعاه محددة يستمع إليها، ولكن يفضل الإستماع الى اراء معينه من معظم الناس.



وأكد سامي انه لا يرغب طوال حياته التحدث عن المشايخ او السياسين في اي برنامج يستاضف فيه قائلا:" دي ورطة ودي ورطة أخري ".

وتابع:" علاقتي بربنا حاجه مهمة وانا بحبه جدا، واسمه البديع والرحمن، وهو الذي أعطاني الموهبة وخلق الألوان، وخلق الحيوانات و الأطفال.

سامي: بطلب من ربنا أى حاجه وبحبه



وأختتم:" انا بطلب من ربنا اي حاجه، وبطلب من ربنا كل حاجه".