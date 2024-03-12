عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد سامي: مبجبش شيوخ لبيتي ووالدتي اللى بترقيني

محمد سامي
محمد سامي

قال المخرج محمد سامي إنه غير قلق من الحسد قائلا: "أنا مبخفش من الحسد".

ونفي سامي خلال لقائه ببرنامج "اسرار"، المذاع على فضائية “النهار”، تقديم الإعلامية أميرة بدر، لجوءه لشيوخ لرقيه منزله ، بينما يلجأ الى والدته لتقرأ له القرأن، قائلا:" مع احترامي الكامل للشيوخ اجيب شيوخ ليه في بيتي.. ولكن والدتي هي التى ترقيني".

وأضاف المخرج محمد سامي أنه محب لسماع صوت الشيخ مشاري بن راشد العفاسي ، لافتا الى عدم وجود دعاه محددة يستمع إليها، ولكن يفضل الإستماع الى اراء معينه من معظم الناس.


وأكد سامي انه لا يرغب طوال حياته التحدث عن المشايخ او السياسين في اي برنامج يستاضف فيه قائلا:" دي ورطة ودي ورطة أخري ".

وتابع:" علاقتي بربنا حاجه مهمة وانا بحبه جدا، واسمه البديع والرحمن، وهو الذي أعطاني الموهبة وخلق الألوان، وخلق الحيوانات و الأطفال.

سامي: بطلب من ربنا أى حاجه وبحبه


وأختتم:" انا بطلب من ربنا اي حاجه، وبطلب من ربنا كل حاجه".

المخرج محمد سامي محمد سامى الحسد أسرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة

قناة السويس: 5000 دولار رسومًا إضافية على السفن الرافضة لخدمات الرباط.. مستند

زكاة الفطر 2024 قيمتها ووقتها ولمن تعطى..اثنان لا تجب عليهما

هل ستتجدد الخلافات| قرار جديد من مجلس الزمالك.. والأهلي في حالة صمت

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

على جهاز التنفس.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت (تفاصيل)

ترشيحاتنا

هل الكسب الحرام واحتكار السلع يبطل الصيام؟ المفتي يرد

لمنع التأثير على أي انتخابات.. جوجل تقيد روبوت الدردشة Gemini

الهلال الأحمر الفلسطيني: وقوع شهيدين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس

الوجود في غزة 10 سنوات..أحمد موسى يفضح خطة إسرائيل الشيطانية بدعم أمريكي

شيخ الأزهر يُدين مقـ تل ثلاثة رهبان مسيحيين في جوهانسبرج

الطبيب المعالج يكشف الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها يفتح النفس .. طريقة عمل صينية الجلاش بالقشطة زى المحلات

الهضبة يعتمد موضة 2024.. عمرو دياب يُثير ضجة ببدلة حمراء وساعة يد بسعر خيالي

بعد الهواتف.. سيارة شاومي الكهربائية الجديدة تنافس تسلا |السعر والمواصفات

على جهاز التنفس.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت (تفاصيل)

فيديو

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ