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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة 22|إزالة 11 حالة بناء مخالف و5 تعديات على الأراضي الزراعية بالغربية

تعديات على الأراضي
تعديات على الأراضي الزراعية

صرح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بأن الحملات التي يتم القيام بها ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، تمكنت من إزالة ١١ حالة بناء مخالف و٦ حالات تعد على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى حالة متغيرات مكانية غير قانونية.
وأكد محافظ الغربية على استمرار أعمال الموجه 22 بكل شدة وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور طارق رحمي، مساء اليوم، اجتماعه الأسبوعي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات وعلى رأسها الموقف التنفيذي للمشروعات وموقف المنافذ والسلاسل التجارية ومنظومة المتغيرات المكانية غير القانونية.
يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. 
وخلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف منافذ (أهلا رمضان) بمراكز ومدن المحافظة والسلاسل والمحلات التجارية ومدى التزامهم بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
كما ناقش المحافظ موقف مشروعات الرصف الجارية بالمحافظة التابعة للمحافظة، أو أي جهة أخرى لتذليل المعوقات التي تواجهها، فضلا عن مناقشة موقف التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وموقف المتغيرات المكانية وملفات التصالح ورخص المحلات.
 

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