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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقوبة تنتظر أكرم توفيق بعد فعله المُسيئ في مباراة البنك الأهلي

أكرم توفيق
أكرم توفيق

علّق الكابتن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بسبب ما بدر من أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي خلال لقاء فريق البنك الأهلي بالدوري الممتاز.

 

وكتب أحمد حسن : “خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي سيقوم بالتحقيق مع أكرم توفيق  بسبب ما بدر منه عقب استبداله في مباراة البنك الأهلي بالاعتراض على قرار الجهاز الفني وعقوبة مالية في انتظار اللاعب”.

 

وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

 

وسجل ثلاثية الأهلي ، موديست ورضا سليم وحسين الشحات ، فيما سجل رباعية البنك ، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور.

 

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .

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