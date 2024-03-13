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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى أسوان القاهرة 

حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة مما أسفر عن إصابة 15 شخص بإصابات متفرقة بالجسم ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وضمت قائمة أسماء المصابين كل من علوان حامد محمد 65 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وعبد الباسط حسين حسب الله 44 سنه، والذى أصيب بجرح قطعى بالساعد الأيسر، ومحمد صالح عبدالحفيظ 51 سنه، والذى أصيب باشتباه كسر بالفقرات العنقية، ومحمد عثمان محمد 68 سنه، والذى أصيب بجرح قطعي بفروة الرأس، وصباح حسين شحات  45 سنه، والذى أصيب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وبسمة محمد محمود 30 سنة، والذى أصيب بجرح قطعي بفروة الرأس، وعايدة حامد محم 65 سنة، وصفاء محمد على 29سنة، واللاتى أصيبن بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وفاطمة صالح عبدالحميد 38 سنة، والتى أصيبت بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم. 
 

إصابة 15 شخص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى أسوان القاهرة

رفع الإشغالات والتراكمات بشوارع أسوان ومواصلة النظافة العامةبالمتنزهات السياحية

مصابى 

كما أصيب فى الحادث أيضاً 5 أطفال أشقاء، وهم كل من أحمد محمود أحمد على، وأصيب ببتر بالزراع الأيسر، وأشقاءه الـ4 وهم فاطمة محمود أحمد على 3 سنوات، ومنصور محمود أحمد على، عمره سنتين، وعمر محمود أحمد على 4 سنوات، بحانب طفل آخر مصطفى محمد أحمد على عمره سنة. 

وتم نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الأسعاف إلى مستشفى النيل بمركز إدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما. 

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وتحديدا عند الكيلو 90 بمركز إدفو شمال المحافظة مما أسفر عن إصابة 15 شخص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى النيل التخصصى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها. 

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