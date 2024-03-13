استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي في حي الزيتون بغزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، باستشهاد 7 أشخاص جراء قصف إسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة.

وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية، بوقوع شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الثلاثاء، إن عدد قتلى الأطفال في غزة أكبر من قتلى الأطفال في الحروب بالعالم خلال 4 سنوات.

وقال المفوض العام لـ"أونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل حظرت إدخال مساعدات بالغة الأهمية -بينها أجهزة التنفس الصناعي وأدوية السرطان- إلى غزة، وأرجعت شاحنة مساعدات بسبب مقصات طبية.

وذكر لازاريني في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" أن جميع سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء، وأضاف "يأتي القليل جدا وتزداد القيود".

وأوضح أنه "تم إرجاع شاحنة محملة بالمساعدات، لأنها كانت تحتوي على مقصات تستخدم في مجموعات الأدوات الطبية للأطفال".