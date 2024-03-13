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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشير التابعي: كولر أصابه الغرور.. واتحاد الكرة يراجع نفسه بعد حادث أحمد رفعت

صدى البلد

أكد بشير التابعي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه يتمنى تعافي أحمد رفعت سريعًا خصوصًا أن الموقف صعب للغاية، وأنه يتمنى دعم ومساندة عائلة اللاعب، مشيرًا إلى أن الأمر ليس له علاقة بالصيام مطلقًا، وما حدث "شئ قدري".

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "أتمنى توفير كافة الاجهزة الطبية داخل الملاعب مستقبلا، وأعتقد أن اتحاد الكرة سيراجع نفسه بعدما حدث لـ أحمد رفعت، ونتمنى توفير كل الاسعافات في الملاعب لحماية ارواح اللاعبين".

وأضاف: "كنت أعتقد ان الزمالك قدم أداء جيد أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، لكن الأهلي هو الذي كان سيئا ولم يلعب بشخصيته المعروفة في تلك المباراة".

وأكمل: "ما يحدث في الزمالك (ضحك على الدقون)، أين الصفقات الجديدة، مستوى الزمالك في تراجع واضح، وسبب ظهوره بشكل جيد في لقاء نهائي الكأس أن الأهلي لم يتعامل جيدًا في تلك المباراة".

وزاد: "قد يكون كولر اصابه الغرور، وقام بإراحة بعض اللاعبين على أساس أنه يستطيع الفوز على البنك الأهلي بأي مجموعة من اللاعبين".

وأكد التابعي أنه سبق وتحدث عن كواليتي صفقات الزمالك، وهو ما يحدث الآن في ظل عدم اعتماد جوزيه جوميز على مجموعة كبيرة منهم حتى الآن، وعدم وجود جناح قوي يكون بديل لـ زيزو الذي يغيب بسبب الاصابة.

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