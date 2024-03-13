رغم تعليق تمويلها.. أمريكا: لا بديل حاليا عن الأونروا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إنه لا بديل عن “الأونروا” منظمة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين في غزة التي تحتاج إلى زيادة في إدخال المساعدات.

وأضاف أنه “لا تستطيع أي منظمة أخرى أن تقوم بعمل الأونروا في الوقت الحالي.. لكننا نواصل دراسة مجموعات ومنظمات بديلة يمكنها تقديم المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأونروا حاليا”.

وأشار ميلر إلى أن الولايات المتحدة “تحترم الأونروا والعمل المهم المتمثل في تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين”؛ بحسب “روسيا اليوم”.

وقف تمويل الأونروا

وفي يناير الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها أوقفت مؤقتاً التمويل الجديد لـ«الأونروا» بينما تحقق في مزاعم حول دور موظفين في الوكالة بهجوم 7 أكتوبر.

وتقول إسرائيل إن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا في غزة شاركوا في هجمات حماس التي أدت بحسب الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يوم الثلاثاء، إن عدد قتلى الأطفال في غزة أكبر من قتلى الأطفال في الحروب بالعالم خلال 4 سنوات.

إسرائيل حظرت إدخال مساعدات

وقال المفوض العام لـ"أونروا"، فيليب لازاريني، إن إسرائيل حظرت إدخال مساعدات بالغة الأهمية -بينها أجهزة التنفس الصناعي وأدوية السرطان- إلى غزة، وأرجعت شاحنة مساعدات بسبب مقصات طبية.

وذكر لازاريني في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” أن جميع سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء، وأضاف “يأتي القليل جدا وتزداد القيود”.

وأوضح لازاريني أنه “تم إرجاع شاحنة محملة بالمساعدات، لأنها كانت تحتوي على مقصات تستخدم في مجموعات الأدوات الطبية للأطفال”.