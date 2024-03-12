بريطانيا: استمرار تجميد تمويل الأونروا لحين تسلم التقارير الخاصة بالمنظمة

قال وزير الخارجية البريطاني أندرو ميتشل، اليوم الثلاثاء، إن بعض الدول ومنهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وسويسرا وألمانيا وفنلندا وهولندا وأستراليا، لن تتخذ قرارًا بشأن إنهاء تعليق التمويل لوكالة أعمال الإغاثة الفلسطينية (الأونروا) حتى تطلع على تقريرين مؤقتين عن المنظمة.

وبحسب ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اعترف الوزير البريطاني، في حديثه أمام أعضاء البرلمان البريطاني، بأن المجتمع الدولي منقسم بشأن هذه القضية، لكنه قال إنه واثق من أن الأونروا لديها ما يكفي من المال للبقاء للاستمرار.

وأضافت "الجارديان" أن التقريرين اللذين أشار إليهما ميتشل قادمان من مفتشية داخلية تابعة للأمم المتحدة ومن وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، التي كانت في إسرائيل هذا الأسبوع للحصول على أدلة من الحكومة الإسرائيلية بشأن مزاعمها بأن ما لا يقل عن 12 من موظفي الأونروا متورطون في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل الذي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي. ودفعت هذه المزاعم العديد من الدول الغربية إلى تعليق التمويل.