قبل اجتماع لجنة التسعير.. شعبة المواد البترولية تتوقع زيادة سعر البنزين والسولار في هذا الموعد

يرغب المواطنين بدرجة كبيرة لمعرفة أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 3 رمضان 2024، ومع تحرير سعر الصرف ووصول الدولار بالبنوك الي 50 جنيها وبالتزامن مع معدلات التضخم والازمات الاقتصادية العالمية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية حسن نصر، إن المؤشرات الحالية لأسواق النفط المحلية والعالمية تزيد من توقعات ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر.

زيادة أسعار البنزين بعد قرار المركزي

وأضاف رئيس شعبة المواد البترولية في تصريح له، أنه مع قرار المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب وانخفاض قيمة الجنيه بما قد يؤدي لارتفاع تكلفة استيراد الوقود، فضلا عن ارتفاع السعر العالمي للطاقة، قد تشهد أسعار الوقود في مصر ارتفاعا بنحو 10%، بما يعادل جنيها واحدا في أسعار البنزين.

وأضاف أنه من المقرر أن تصدر لجنة التسعير التلقائي التابعة للحكومة قرارها خلال شهر مارس الجاري، بعد آخر اجتماع لها في نوفمبر الماضي، الذي انتهى برفع سعر البنزين بجميع أنواعه وتثبيت سعر السولار.

والجدير بالذكر، أن البنك المركزي اعلن في اجتماعه الاخير رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض، وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وقرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.

وأرجع البنك المركزي قراريه بـ رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح بتحديد سعر صرف الجنيه إلى ضرورة التحرك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال البنك في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية، إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنا تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، وأدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.

هل سترتفع أسعار البنزين من جديد في مصر؟

كما أدى تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.

ويتساءل العديد من المواطنين والسائقين عن أسعار البنزين، وسط توقعات بزيادة أسعار البنزين بنسبة 10% كحد أقصى، ومن المقرر ان تجتمع لجنة التعسير التلقائي خلال شهر مارس الجاري للإعلان عن الاسعار الجديده للبنزين، وجاءت الاسعار علي النحو التالي: