سرق السولار .. إحالة مسئول كبير بمركز البحوث الزراعية للجنايات |تفاصيل

أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية المشرف على الشئون الهندسية بقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية للجنايات لاتهامه بالتلاعب في أذونات الصرف لمادة السولار البترولية.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم المختص وظيفيًا بالإشراف إلى الشئون الهندسية بقطاع الإنتاج بمركز البحوث الهندسية ومنها اعتماد صرف المواد البترولية المُستخدمة في مزرعة ملاوي التابعة للمركز القومي للبحوث الزراعية وأن المتهم قام بالتلاعب في عدد 12 إذن صرف لمادة السولار البترولية دون قيدها بمخزن المزرعة وتزوير توقيعه علي استمارات صرف المواد البترولية وتمكن بذلك من الاستيلاء علي مبلغ 300 ألف جنيه.