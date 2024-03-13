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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هددوا بهجمات واسعة.. مجموعات روسية موالية لكييف تحث سكان بيلجورود على مغادرتها

القرات الروسية
القرات الروسية
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حثت قوات المتطوعين الروس الداعمة لكييف اليوم، الأربعاء، المدنيين على مغادرة منطقتي بيلجورود وكورسك، مهددة بشن هجمات واسعة النطاق على أهداف عسكرية في المدن الحدودية الروسية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت المجموعات الثلاث المكوّنة خصوصا من مواطنين روس، في بيان مشترك بعد يوم من إعلانها السيطرة على قرية في منطقة كورسك الروسية :"ندعو السلطات المحلية للمحافظة على حياة البشر وبدء إخلاء مدينتي كورسك وبيلجورود".



كانت أوكرانيا، قد أعلنت اليوم الأربعاء، أنها هاجمت بمسيرات مقر الأمن الفيدرالي الروسي في بيلجورود.

فيما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن السلطات المحلية قولها إن طائرة بدون طيار أوكرانية هاجمت مبنى جهاز أمن الدولة الروسي في بيلجورود الروسية يوم الأربعاء.

وقالت إنه لم تقع إصابات من الهجوم، على الرغم من أن المبنى قد تضرر.

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