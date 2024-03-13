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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومى المرأة بأسوان يطلق مبادرة مطبخ المصرية لإنتاج الوجبات الغذائية

جهود وأنشطة المجلس
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان أنه تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان انطلقت فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية" لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها على الأسر بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

وأشارت هدى مصطفى إلى أن المبادرة تسهم فى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات والفتيات، بجانب تنمية مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمات إطعام  الأسر الأكثر  احتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب.

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حياة كريمة

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى أن السيدات المشاركات بالمبادرة تلقت تدريباً متخصصاً على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف علي  طرق التخطيط وطلب وإعداد و تجهيز الأغذية  للولائم الكبري والوجبات الجاهزة، فضلاً عن طرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة فى المطبخ .

من جانبه وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود والتعاون بين جميع الجهات المعنية لمواصلة فعاليات وأنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعي والثقافى للأهالى والمواطنين وخاصة فى القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) . 

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