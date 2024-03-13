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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة المصرية تخسر 89 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 89 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.050 تريليون جنيه.  

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البورصة تخسر 100 مليار جنيه في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

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تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 5.04% ليغلق عند مستوى 31013 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.68% ليغلق عند مستوى 37979 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.03% ليغلق عند مستوى 13216 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 6760 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 9718 نقطة.

البورصة مؤشرات المستثمرين الاسهم رأس المال السوقي

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