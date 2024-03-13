البورصة المصرية تخسر 89 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 89 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.050 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 5.04% ليغلق عند مستوى 31013 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.68% ليغلق عند مستوى 37979 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.03% ليغلق عند مستوى 13216 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 6760 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 9718 نقطة.