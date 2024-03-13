حظر تيك توك في أمريكا|والصين تعترض: يحرم 170 مليونا من حرية التعبير

أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون قد يحظر تطبيق الـ تيك توك للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء التصويت في مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 352 صوتًا مقابل 65 صوتًا، مقابل معارضة 15 جمهوريًا و50 ديمقراطيًا.

ويأتي تمرير مشروع القانون من خلال مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، في الوقت الذي أشار فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى معارضته للحظر.

وسيحظر مشروع القانون تطبيق تيك توك من متاجر التطبيقات الأمريكية ما لم يتم فصل منصة التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها ما يقرب من 170 مليون أمريكي، عن الشركة الأم الصينية ByteDance.

ولم يتضح بعد ما هو مصير الإجراء في مجلس الشيوخ الأمريكي من مشروع القرار بحظر تطبيق الـ تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، حذرت الصين من أن حظر تطبيق مشاركة الفيديو الصيني تيك توك سيرتد عليها، وسيعود حتما ليلدغ الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وينبين، إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد أبدا دليلا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأمريكي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع التطبيق، مدينا ذلك باعتباره "سلوك تنمر".

واستنكرت إدارة موقع تيك توك للتواصل الاجتماعي التوجه إلى حظر التطبيق الالكتروني في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك سيحرم 170 مليون أمريكي من الحق في حرية التعبير.