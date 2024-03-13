سيرتد عليكم و«يلدغكم».. بكين تحذر واشنطن من حظر تيك توك

حذرت بكين اليوم، الأربعاء، من أن الحظر المقترح على تطبيق مشاركة الفيديو الصيني "تيك توك" سيرتد عليها "وسيعود حتما ليلدغ الولايات المتحدة".

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانج وينبين، إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد أبدا دليلا على أن تيك توك يهدد الأمن القومي الأمريكي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع التطبيق، مدينا ذلك باعتباره "سلوك تنمر".

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب بتشكيلته الكاملة على مشروع القانون بشأن "تيك توك" الأسبوع المقبل.

واستنكرت إدارة موقع "تيك توك" للتواصل الاجتماعي التوجه إلى حظر التطبيق الالكتروني في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك سيحرم 170 مليون أمريكي من الحق في حرية التعبير.

وكانت لجنة شئون الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي أقرت مشروع قانون يلزم شركة "بايت دانس" الصينية ببيع "تيك توك" في غضون 6 أشهر أو سيتم حظر التطبيق.

وقالت إدارة "تيك توك" إن "مشروع القانون هذا له نتيجة محسومة مسبقا، وهي حظر "تيك توك" كليا في الولايات المتحدة.

وتحاول السلطات حرمان 170 مليونا من الأمريكيين من حقهم الدستوري في حرية التعبير.

وتابعت: "ومن شأن ذلك أن يلحق أضرارا بملايين رجال الأعمال، وأن يحرم الفنانين من جماهيرهم، وأن يقوض رفاهية الكثير من المبدعين في البلاد".