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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ملياردير أمريكي يعلن نيته التقدم بعرض لشراء "تيك توك".. ما القصة؟

صدى البلد

أثارت صحيفة  "وول ستريت جورنال" الجدل وذلك بعد أن أعلن الرئيس السابق لشركة "Activision Blizzard"، بوبي كوتيك أنه يفكر في القيام بشراء تطبيق تيك توك، وذلك مع احتمالية القيام بحظر التطبيق في الولايات المتحدة.

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على الجانب الآخر وفقا للصحيفة يمكن بيع "تيك توك" وذلك مقابل مئات المليارات من الدولارات وذلك بعد  أن تطلع الكونجرس إلى القيام بتمرير مشروع قانون من شأنه أن يجبر التطبيق على القيام بسحب استثماراته وذلك من شركته الأم الصينية  وذلك وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

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وقد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن القادة في صناعة التكنولوجيا والإعلام يطرحون فكرة شراء التطبيق الشهير وإن كلا من الرئيس التنفيذي السابق لناشر ألعاب الفيديو Activision، بوبي كوتيك، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "OpenAI"، ، يشاع أنهما مشتريان محتملان.

تطبيق تيك توك مشروع قانون الأمن القومي بيع تطبيق تيك توك

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