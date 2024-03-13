صحة الدقهلية: تقديم الخدمة الطبية لـ1743 مريضا في قافلة علاجية بدكرنس

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية قافلة طبية علاجية أمس وأول أمس في قرية السلام مركز دكرنس.



وذكر بيان للمديرية اليوم /الأربعاء/ - أنه تم توقيع الكشف على 1743 مريضًا كما ضمت القافلة 11 عيادة منها ( عيادتان لكل من الأطفال والباطنة وعيادة واحدة لكل من الجراحة والعظام والجلدية والأسنان والرمد والأنف والأذن ونساء وتنظيم أسرة) فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray كما تم إجراء 390 تحليلاً مختلفاً للمرضى و61 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ129 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 43 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 22 قرارا للعلاج على نفقة الدولة.



وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية الدكتور شريف مكين على حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 53 ندوة تثقيفية و151 حالة استبيان، لافتا إلى استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة.

