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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو عاصي يشرح لـ "أبواب القرآن" التدرج في الإسلام بين النظرية والتطبيق

أبو عاصي
أبو عاصي

في حلقة جديدة من برنامج "أبواب القرآن"، استضاف الإعلامي محمد الباز، الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، لمناقشة موضوع التدريج في تقديم الإسلام.

وأكد أبو عاصي على أهمية التدرج في عرض هدايات القرآن لغير المسلمين، مشيرًا إلى أن القرآن نفسه قدم هذه الهدايات بطريقة تدريجية، وأوضح أن الإشكالية تكمن في تجاوز الأحكام النهائية التي وصل إليها القرآن، مؤكدًا أنه لا يقدم رأيًا قاطعًا في هذا الشأن.

وتطرق النقاش إلى مسألة ما إذا كان يمكن الوصول إلى الحكم النهائي عبر مراحل زمنية مختلفة، حيث أشار الدكتور أبو عاصي إلى أن التدرج هو سنة كونية ومذكور في القرآن، وأعطى مثالًا على ذلك بقضية شائعة في الغرب، حيث تسلم المرأة ويبقى الزوج على دينه، مما يثير السؤال حول ما إذا كان يجب على المرأة البقاء مع زوجها الغير مسلم لفترة من الزمن أم لا.

وأضاف الباز أن هذه المسألة تدخلنا في إشكالية حول ما إذا كان يجب التدرج في الأحكام أم الحسم، مشيرًا إلى وجود آراء تؤيد بقاء المرأة تحت عصمة زوجها لفترة من الزمن على أمل هدايته، واختتم النقاش بالإشارة إلى أن الحلقة القادمة ستتناول الشرط الخامس في هذا السياق.

الدكتور محمد سالم أبو عاصى التفسير جامعة الأزهر الإسلام القرآن

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