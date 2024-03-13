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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسلام أبو الوفا : أهدي الـ3 ذهبيات في رفع الأثقال للشعب المصري

إسلام أبو الوفا
إسلام أبو الوفا

تحدث إسلام أبو الوفا لاعب المنتخب المصري لرفع الأثقال، بعدما حقق 3 ميداليات ذهبية في النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية حتى 23 مارس الحالي.

 

وتمكن إسلام أبو الوفا من الفوز بـ3 ذهبيات في منافسات الخطف والكلين والنتر والمجموع بوزن 89 كجم، حيث استطاع رفع 153 كجم بمنافسات الرفع و 190 كجم بمنافسات الكلين والنتر ليحصد ذهبية المجموع بواقع 343 كجم.

 

قال إسلام أبو الوفا: “أن تحقيق 3 ذهبيات يعد إنجازًا كبيرًا، كما أن تنظيم غانا للبطولة جيد وعلى أعلى مستوى ولكن درجة الحرارة مرتفعة كثيرًا وحصد 3 ميداليات في هذه الأجواء كان صعبًا“.

 

وأضاف: “استطعت حصد 3 ذهبيات، وأهديهم للشعب المصري الذي يقدم لنا كافة الدعم والمساندة“.

 

وتابع: “هدفي تحقيق ميدالية أولمبية في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028“.

 

واختتم: “أشكر الجهاز الفني للمنتخب المصري بالكامل، كما أشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر لنا“.

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