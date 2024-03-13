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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صيد العقارب الحلقة 3.. توتر العلاقة بين غادة عبد الرازق وأحمد ماهر

صدى البلد

عرضت اليوم الحلقة الثانية من مسلسل “صيد العقارب” للفنانة غادة عبد الرازق.

وشهدت أحداث الحلقة كشف أحمد ماجد نجل سيمون “سماسم” خيانتها بوالده ، بعد سمعاها وهى ترسل رساله رومانسية “ محمود عبد المغنى ”على". 

كما شهدت أحداث الحلقة مشاهدة بين أحمد ماهر “حسن” وابنته غادة عبد الرازق “عايدة” بسبب الاستمرار فى عملها.

كما شهدت أحداث الحلقة مفاجأة محمد علاء “ياسين” لزوجته غادة عبد الرازق “عايدة” حيث أحضر لها خاتم وبوكيه ورد .

غادة عبد الرازق تكشف تفاصيل مسلسل صيد العقارب 

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "سم العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

تابعت غادة عبد الرازق خلال مداخلة عبر برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON قائلة: دوري  في مسلسل صيد العقارب ينتمي لدراما اجتماعية لم أقدمها من فترة كبيرة وفكرت فى الرجوع لمثل هذه النوعية من الدراما.

وتابعت قائلة: “أنا كغادة استمتعت بهذا العمل وهو عمل يحمل في طياته ريحة مختلفة شبه شغلي القديم زى عائلة الحاج متولي”.

وعن مشهد إمساكها العقرب في " البرومو" قالت: ماسكاه فعلا وكان معايا مدرب عقارب علمني إزاي أمسكه وأكهربه وأنزل السم وبالفعل الشغلانة مخدتش مني عشر دقائق وعملت كل المشاهد لوحدي".

أبطال مسلسل  صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من الفنان احمد ماهر، غادة عبد الرازق ، محمد علاء، سامية عاطف، رياض الخولي، سيمون، وآخرون، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن .

أحمد ماجد أحمد ماهر باهر دويدار الفنانة غادة عبد الرازق الفنان احمد ماهر سيمون رياض الخولى

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