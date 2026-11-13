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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

باحثة مصرية تستعرض أساليب مبتكرة لمعالجة مياه الصرف الصناعي ودعم الاستدامة المائية في مؤتمر دولي

الباحثه بالمؤتمر
الباحثه بالمؤتمر
زينب الزغبي

شاركت الدكتورة حسناء عبد الحليم بدير، مدير إدارة الاستثمار بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، بمحاضرة علمية ضمن فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر تكنولوجيا معالجة المياه وكفاءة الطاقة 2026.

وتناولت المحاضرة أساليب مبتكرة لمعالجة مياه الصرف الصناعي، خاصة المياه الملوثة بالأصباغ الكيميائية الناتجة عن الصناعات النسيجية، باستخدام مواد طبيعية ومركبات مطورة تساعد على إزالة الملوثات وتحسين جودة المياه، بما يدعم فرص إعادة استخدامها ويحافظ على الموارد المائية.

واستعرضت المحاضرة بحثا تجريبيا محدود النطاق حول تطوير مادة مبتكرة لإزالة صبغة الإنديغو من المياه الملوثة، نشر في المجلة العلمية الدولية Scientific Reports.

كما طرحت رؤية مستقبلية تتجاوز معالجة الملوثات إلى إمكانية استرداد الموارد من المخلفات، وربط الابتكار العلمي بالاقتصاد الدائري والاستثمار المستدام.

وتؤكد المشاركة أن معالجة مياه الصرف لا تعني التخلص من المخلفات فحسب، بل يمكن أن تكون خطوة مهمة نحو حماية المياه، وإعادة استخدام الموارد، وتحقيق الاستدامة البيئية و المالية .

دمياط محافظ دمياط مياه الشرب مؤتمر

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