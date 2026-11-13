نجح الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى الحياة ببورفؤاد ضمن مستشفيات الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستبدال مفصل الفخذ الأيسر لمريض يبلغ من العمر 47 عامًا، لينهى بذلك سنوات طويلة من الألم، والتيبس الكامل، وقِصَر الساق الذي أعاق حركته وحياته اليومية.

بعد سنوات من المعاناة مع التيبس الكامل وقِصَر الساق.. جراحة دقيقة تُعيد قدرة أربعيني بمستشفى الحياة ببورفؤاد

ولم تكن هذه الجراحة تقليدية؛ نظرًا لمعاناة المريض لسنوات من خشونة متقدمة نتيجة إصابته بمرض روماتيزمي، مما أدى إلى تيبس شبه كامل في المفصل وضعف شديد في العضلات المحيطة به، فضلًا عن قِصَر في الساق اليسرى بنحو 3 سم. وبناءً على تخطيط طبي دقيق ودراسة شاملة لحالة المريض، أجرى الفريق الجراحي عملية استبدال كامل لمفصل الفخذ (من النوع اللأسمنتي)، مدعومًا بعملية "ترقيع عظمي" لدعم مكان المفصل وتثبيته بشكل سليم، وهو ما تطلب مهارة عالية في تحديد مقاس المفصل ومكانه بدقة متناهية.

وتكللت الجراحة بالنجاح التام، حيث استعاد المريض الطول الطبيعي لساقه لتتساوى مع الساق الأخرى، مما يمنحه فرصة جديدة للحركة والمشي بشكل طبيعى وآمن. وشهدت العملية بروتوكول أمان صارمًا؛ تضمن المراقبة اللحظية للأعصاب أثناء تعديل طول الساق، إلى جانب تقييم فقرات الرقبة وضبط جرعات أدوية الروماتيزم والكورتيزون بدقة قبل التخدير لتفادي أي مضاعفات.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل الحفناوي أن عودة المرضى لممارسة حياتهم الطبيعية وتخفيف معاناتهم هي الغاية الأسمى للمنظومة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس حجم الكفاءة والخبرة لدى الكوادر الطبية بالفرع، وقدرتها على التعامل مع أعقد الحالات الجراحية وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية.