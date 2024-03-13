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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسار إجبارى الحلقة 3.. عصام عمر وأحمد داش في ورطة بسبب وفاة والدهم

صدى البلد

عرضت اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل "مسار إجبارى " بطولة الفنان أحمد داش والفنان عصام عمر.

وشهدت أحداث الحلقة حديث مؤثر بين علي وحسين حول فقدان والدهم  حيث توصلا إلى اتفاق بحضور مراسم العزاء المخصصة له.

كما شهدت أحداث الحلقة :" حضور مراسم العزاء، كما تطرقا إلى مسألة ديون والدهما، حيث اعترف علي لأخيه حسين بأن والده كان عليهديون كثيرة.

و أخبر حسين شقيقة على أن شقتهم التي يعيشون فيها مثقلة بديون الإيجار لمدة ستة أشهر.

ويعرض المسلسل على قناة ON الساعة 10:30 مساء والإعادة الساعة 6:45 صباحا، كما يعرض على القناة الأولى المصرية الساعة 12 صباحا والإعادة الساعة 5:10 صباحا، بالإضافة إلى عرضه على على قناة CBC الساعة 6:05 مساء والإعادة الساعة 9:45 صباحا ، ويعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء ، ويعرض المسلسل أيضا على منصة watch it. 

أبطال مسلسل مسار إجبارى

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn  والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كانت مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

 

الفنان احمد داش الفنان عصام عمر عصام عمر مسلسل مسار اجباري

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