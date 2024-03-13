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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بفتح معابر إضافية لإدخال المساعدات لغزة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى فتح معابر إضافية حتى يتسنى وصول المزيد من المساعدات إلى غزة بما في ذلك شمال القطاع.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارسيتش، على منصة "إكس" "بينما ندعم الممر البحري لقبرص، ندعو إسرائيل إلى فتح معابر إضافية حتى نتمكن من إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، بما في ذلك الشمال، وتخفيف القيود الجمركية الشاملة".

جاء البيان بعد أن التقى لينارسيتش افتراضيًا بوزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاج.

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الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بفتح معابر إضافية لإدخال المساعدات لغزة


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