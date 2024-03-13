بابا جه الحلقة 3 .. أكرم حسني في ورطة بسبب عمر رزيق

عرضت اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل "بابا جه " بطولة الفنان أكرم حسنى.

وشهدت أحداث الحلقة تعرض "هشام" أكرم حسنى الذي يلعب دور الأب المستأجر لمفاجأة صادمة بعد وصوله إلى إحدى المدارس لمساعدة الشاب عمر عبد الحميد في مشكلته، لكنه اكتشف وجود ضابط شرطة "محمد الكيلاني" وتبين أن المشكلة أكبر بكثير من تورطه مع أحد المعلمين.

كما شهدت أحداث الحلقة محاولات "هشام" أكرم حسنى للتخلص من الأزمة التي وقع فيها بسبب "عمر" الذي طلب منه أن يتظاهر بأنه والده.

ووافق "هشام" على خطة ضابط التحقيق في الأحداث، يسعى بكل سرعة للخروج من هذه الورطة، وذلك من خلال سلسلة من المحاولات والمغامرات المشوقة.

كما شهدت أحداث الحلقة موقفا طريفا بين هشام وابنته جودي خلال محاولته لمراقبتها .

كان أكرم حسني قد أطلق مؤخرًا الأغنية التشويقية للمسلسل بعنوان "بابا جه"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية غناء أكرم حسني مع أحمد وحيد (كينج) ولافينيا نادر ومن كلمات أكرم حسني ولحن كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد (كينج) هندسة صوت: م. امير محروس ومن إنتاج شركة Ideology

فكرة المسلسل مأخوذة من كتاب كوري dad for rent وتدور أحداثه في 15 حلقة.

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.